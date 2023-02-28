Camilo Rencoret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Rencoret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Rencoret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Rencoret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Rencoret 4 Ocak 1991 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Elías Rencoret Lecaros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Rencoret Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Rencoret, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo Rencoret'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Rencoret Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Rencoret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Rencoret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Rencoret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2012 yılında CD Everton

1 Temmuz 2013 yılında AC Barnechea

1 Ocak 2016 yılında San Luis

1 Temmuz 2016 yılında AC Barnechea

7 Şubat 2022 yılında Copiapó

Camilo Rencoret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Rencoret şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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