Camilo Rozas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Rozas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Rozas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Rozas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Rozas 3 Temmuz 2001 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Eduardo Rozas Parra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Rozas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Camilo Rozas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Camilo Rozas'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Rozas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Rozas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Rozas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Rozas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

9 Eylül 2020 yılında San Luis

31 Ocak 2021 yılında CD Everton

Camilo Rozas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Rozas şuan CD Everton takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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