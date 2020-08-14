''Caminin duvarına tuvaletini yapma'' kavgası! Dövülüp kafasında şişe kırıldı
Bolu'da gece saatlerinde bir caminin duvarına tuvaletini yapan kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu yoldan geçen bir grup tarafından önce darp edilip sonrasında kafasında şişe kırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Bolu'da Sümer Mahallesi'nde yaşanan olayda yoldan geçen bir kişi, cami duvarına birisinin tuvaletini yaptığını görünce ilk önce onu uyardı. Kişiler arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Uyaran kişinin aracında bulunan kişilerinde kavgaya karışması üzerine kızlı erkekli 2 grup şişe ve tahtalarla birbirlerine saldırdı. O anlar bir vatandaşın kameralara anbean yansıdı.
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14 Ağustos 2020 Cuma 10:06
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