''Caminin duvarına tuvaletini yapma'' kavgası! Dövülüp kafasında şişe kırıldı

Bolu'da gece saatlerinde bir caminin duvarına tuvaletini yapan kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu yoldan geçen bir grup tarafından önce darp edilip sonrasında kafasında şişe kırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.