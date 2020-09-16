Camisine uzak olan minare görenleri hayrete düşürdü!

Tokat’ta 1412 yılında zaviye olarak yapılan ve 1900’lü yıllara kadar orjinalliğini koruyan Osmanlı eseri Hamzabey Camii, minaresinden bağımsız olmasıyla görenleri hayrete düşürüyor. 608 yıldır Tokat'ta hizmet veren cami, il genelinde ayrı bir öneme sahip olarak varlığını sürdürüyor.