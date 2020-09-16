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  3. Camisine uzak olan minare görenleri hayrete düşürdü!

Camisine uzak olan minare görenleri hayrete düşürdü!

Tokat’ta 1412 yılında zaviye olarak yapılan ve 1900’lü yıllara kadar orjinalliğini koruyan Osmanlı eseri Hamzabey Camii, minaresinden bağımsız olmasıyla görenleri hayrete düşürüyor. 608 yıldır Tokat'ta hizmet veren cami, il genelinde ayrı bir öneme sahip olarak varlığını sürdürüyor.

Tokat'ta meydan bölgesi Çekenli İş Merkezi yanında 608 yıldır yaşamını sürdüren minareyi görenlerin bir gözü camiyi arıyor. Yapılan restorasyonlarla günümüze kadar gelen cami, minaresinin birbirinden bağımsız olarak arasında yaklaşık 10 metre mesafe olması dikkat çekiyor.

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16 Eylül 2020 Çarşamba 14:13
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