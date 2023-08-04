Camiye giren akıllı hırsız kapıyı açamayınca parmak izlerini temizledi!

Kırıkkale'de 24 yaşındaki hırsızlık zanlısı, cami ve iş yerlerinden maddi değeri yüksek olan elektronik eşya ile binlerce lira para çaldı.

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Camiye giren akıllı hırsız kapıyı açamayınca parmak izlerini temizledi!

Kırıkkale'de 24 yaşındaki hırsızlık zanlısı, cami ve iş yerlerinden maddi değeri yüksek olan elektronik eşya ile binlerce lira para çaldı. Serinleme bahanesiyle camiye gelen hırsız, bir süre yattıktan sonra zorladığı kapıyı açamayınca parmak izlerini yok etmek için bez ile temizledi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yahşihan polisi tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da ikamet eden 24 yaşındaki E.Ç., gezdiği birçok şehirde yaklaşık 20 cami ve iş yerlerinden maddi değeri yüksek olan elektronik eşya ile binlerce lira para çaldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir camiye gelen hırsızlık zanlısının ilginç anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hırsızlık zanlısının önce serinlemek için bir süre yattığı ardından da etrafı kontrol ettikten sonra açmak için zorladığı iç kapıdaki parmak izlerini yok etmek için bez ile temizlediği yer alıyor. Daha sonra bir iş yerine gelen zanlının sandalyede oturduğu ve etrafı kontrol ettikten sonra da kapıyı zorladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakayı ele verdi

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 cami ve 2 iş yerinden laptop ve para çalınması ile mala zarar verme olayları üzerine çalışma başlattı. Cami ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsın E.Ç. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde hırsızlık zanlısı E.Ç., devlet okuluna girmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesini ardından sağlık kontrollerinden geçirilen hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda camide hırsızlık yapmış

Yahşihan ilçesindeki cami ve iş yerlerinden maddi değeri yüksek 2 laptop ile 5 bin lira para çalan hırsızlık zanlısının daha önceden de 20 cami ve çok sayıda yaptığı hırsızlık suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince de hırsızlık zanlısının çaldığı laptoplar ve paralar sahiplerine ulaştırdı.

Camiye giren akıllı hırsız kapıyı açamayınca parmak izlerini temizledi!

Camiye giren akıllı hırsız kapıyı açamayınca parmak izlerini temizledi!

Camiye giren akıllı hırsız kapıyı açamayınca parmak izlerini temizledi!

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