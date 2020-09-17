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  3. Camiye namaz kılacaklardı! Avluda gördükleri karşısında şoka uğradılar

Camiye namaz kılacaklardı! Avluda gördükleri karşısında şoka uğradılar

Şanlıurfa’da Ağdirekli Camisi'nde namaz kılmaya giden vatandaşlar cami avlusundaki pencerede bir kişinin iple boynundan asılmış cesedi ile karşılaştı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken gelen polis ekipleri ise durumla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'nde gerçekleşen olayda namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında dondu, kaldı. Bir kişinin avludaki pencereye asılmış halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada cesedin bir çocuk babası 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu’na ait olduğu belirlenirken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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17 Eylül 2020 Perşembe 09:10
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