Camiye namaz kılacaklardı! Avluda gördükleri karşısında şoka uğradılar

Şanlıurfa’da Ağdirekli Camisi'nde namaz kılmaya giden vatandaşlar cami avlusundaki pencerede bir kişinin iple boynundan asılmış cesedi ile karşılaştı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken gelen polis ekipleri ise durumla ilgili soruşturma başlattı.