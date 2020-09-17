Camiye namaz kılacaklardı! Avluda gördükleri karşısında şoka uğradılar
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'nde gerçekleşen olayda namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında dondu, kaldı. Bir kişinin avludaki pencereye asılmış halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada cesedin bir çocuk babası 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu’na ait olduğu belirlenirken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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