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Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu

İSTANBUL (AA) - Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide...

Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu

İSTANBUL (AA) - Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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