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Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı.

Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.

Kaynak: İHA


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