Çamlıca Camii'ndeki ışık testleri görsel şölen oluşturdu

7 Mart'ta Regaib Kandili'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii'ndeki ışıklar görsel şölen oluşturdu.

ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

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DHA