İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde ilk ezan, 7 Mart'ta Regaip Kandili'nde okunacak.



Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin açılışına sayılı günler kaldı



İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Mart Perşembe sabah namazından itibaren camide ezan ve selaların okunmaya başlanacağını söyledi.

ÇAMLICA CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacağı belirtilen Çamlıca Camii'nin kaba inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Camiyi ayrıcalıklı kılan bir özelliği ise kadınların ihtiyaçlarına yönelik özel alanlar oluşturulması. Afet anında 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak

7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip olan Çamlıca Cami 125 bin metrekare alanda hayata geçiriliyor. Cami kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor.Çamlıca Camisi'nin bir diğer özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması

Tamamlandığında 37,500 kişinin ibadet yapabileceği kapasiteye sahip olacak cami ve alt projeleri, 10 bini kapalı, 5 bini avludan oluşmak üzere 15 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Cami projesi için yarışma yapılmış ancak projenin, Kahraman Maraş’ta yaptığı Camii inşaatı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beğenilen Mimar Hacı Mehmet Güner Tarafından hazırlanması tercih edilmiştir.