Çamlıca Kulesi fiyatı, giriş ücreti ne kadar 2021? Çamlıca Kulesi özellikleri nelerdir?

Çamlıca Kulesi fiyatı, giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi özellikleri nelerdir? Nerede ve nasıl gidilir? soruları internet mecrasında en çok bakılan sorular arasında yer aldı. Biz de Çamlıca Kulesi hakkında tüm bilgileri derledik. İşte detaylar...

ÇAMLICA KULESİ NEDİR?

Çamlıca Kulesi Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelmiş, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilmiştir.

ÇAMLICA KULESİ NEREDE, ÇAMLICA KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler İstanbul'un Üsküdar ilçesine giderek oradan da Küçük Çamlıca Tepesi'ne gitmelidir. İBB belediye otobüsleriyle ulaşım sağlayabilmektedir. Ayrıca diğer toplu taşıma seçenekleri de bulunmaktadır.

ÇAMLICA KULESİ ZİYARET SAATLERİ

Çamlıca Kulesi pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacak.

ÇAMLICA KULESİ FİYATI, GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt konuyla ilgili olarak, "Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii'den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

ÇAMLICA KULESİ KAÇ METRE UZUNLUĞUNDA?

Çamlıca Kulesi, 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olarak tarihe geçti.

ÇAMLICA KULESİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Toplam yüksekliği 369 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan oluşuyor 145 metresi ise anten bölümü olarak kullanılıyor. Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında 16.7 milyon renk kullanılıyor. 33 büyük anten sökülerek antenler tek kulede toplandı. 30 bin 150 metrekarelik sosyal alanlara 2 bin 750 ağaç dikimi yapıldı.

Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer almaktadır.