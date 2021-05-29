Yapılan önemli projelerin arasında olan Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılmasının ardından vatandaşlar tarafından kuleye nasıl gidileceği merak konusu oldu. Çamlıca Kulesi nerede? Çamlıca Kulesi'ne nasıl gidilir? Sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

ÇAMLICA KULESİ NEREDE? ÇAMLICA KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Küçük Çamlıca Tepesi'nde yapılan Çamlıca Kulesi resmi açılışı gerçekleştirildi. Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler nasıl gidileceğini merakla araştırmaya başladı.

Çamlıca Kulesi oldukça görkemli yapısı içerisinde çok sayıda alanı barındırmaktadır. Ana kullanım amacı tv ve radyo vericisi olan Çamlıca Kulesi'nde 100 radyo yayını aynı anda birbirine karışmadan yüksek kalitede yayın yapabilmektedirler. Ayrıca kulede bir seyir terası ve restoran da bulunmaktadır.

Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler İstanbul'un Üsküdar ilçesine giderek oradan da Küçük Çamlıca Tepesi'ne gitmelidir. İBB belediye otobüsleriyle ulaşım sağlayabilmektedir. Ayrıca diğer toplu taşıma seçenekleri de bulunmaktadır.