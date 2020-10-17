Çamlıca Tepesi'nde bulunan son verici kule kaldırılıyor

İstanbul Çamlıca'da işlevsizleştiği ve görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle antenlerin kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı. İstanbul Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yayına başlamasının ardından, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'da toplam 30'a yakın irili ufaklı anten kulesi sökülmüştü. 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde söküm çalışmalarında sona gelindi var olan son kulenin de kaldırılma kararı verildi.

ÇAMLICA CAMİİ'Nİ GÖLGELEYEN SON KULE KALDIRILIYOR

Bölgedeki çalışmalar şu anda ayakta kalan 166 metre yüksekliğindeki Çamlıca Camii'ni gölgeleyen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait verici kule için çalışmalara başlandı.