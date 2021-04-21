Hereke Sahil Parkı’nda düzenleme çalışmaları devam ediyorZehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı! Uyuşturucu satıcıları tutuklandıSon dakika| AFAD açıkladı: Malatya Battalgazi'de 3,5 büyüklüğünde depremArtvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktıÇamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kars'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildiAntalya’da kontrolden çıkan çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralıAkçal isminin anlamı nedir, Akçal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2021? | Emekli promosyon 2021Tüp tankı patlayan araç alev aldı, araçta bulunanlar son anda kurtuldu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'nde 111 metre boyundaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrağı çekilecek.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Türkiye'deki en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara'da bulunuyordu. İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne yapılan bayrak direği ise 111 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği unvanının yeni sahibi oldu. Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrağı ile buluşacak. İstanbul'un birçok noktasından da görülebilecek olan bayrak direği havadan da görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

Çamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT