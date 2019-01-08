Çamlıca’da vatandaşların kar keyfi

İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesine gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken bazı vatandaşlar ise kızak kaydı.

İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynarken bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise buz tutan yokuşlarda, altlarına koydukları tepsi ile kaydı.

Kaynak: İHA