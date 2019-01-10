Çamlıcalı öğrenciler çalışan gazetecileri unutmadı

Özel Çamlıca Okulları öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler TV binasını gezen öğrenciler Ana kumanda, reji, stüdyo ve haber merkezinde çalışan basın mensuplarının gününü kutladılar.

Ziyareti değerlendiren Özel Çamlıca Ortaokulu Müdürü Ferdi Polat, "Çamlıca Okulları olarak bütün çalışan gazetecilerin gazeteciler gününü kutlamak amacıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesini ziyaret ettik. Sizin ve bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyoruz. Ülkemize insanımız adına önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıp haberler peşinde koşuyorsunuz. Hakikaten güzel bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizde bugünün anlamına uygun olarak sizleri ziyaret etmek istedik" dedi.

Ziyarette dolayı teşekkürlerini sunan Vuslat TV Genel Yayın Yönetmeni Nursel Avcı Tokgöz ise şunları söyledi:

"Çamlıca Okullarından gelen minik misafirlerimize ve hocalarımıza bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler de basın mensupları olarak görevimizi hakkıyla yerine getirmekle hükümlüyüz. İnşallah bundan sonra da bu görevi güzel bir şekilde yerine getireceğiz"

Kaynak: İHA