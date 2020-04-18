Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT