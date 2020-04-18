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Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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