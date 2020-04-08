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Cammu Keşmir'de Kovid-19 vakaları artıyor

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 33 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 33 artışla 158'e yükseldiğini,...

Cammu Keşmir'de Kovid-19 vakaları artıyor

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 33 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 33 artışla 158'e yükseldiğini, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin iyileştiğini belirtti.



Kaynak: AA




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