Cammu Keşmir'de sosyal medya platformlarına erişim yasağı kalktı

SRINAGAR (AA) - Geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan, sokağa çıkma yasağı ve telekomünikasyon kısıtlamaları uygulanan Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, 7 ayın ardından sosyal medya platformlarına erişim yasağına son verildi.

Bölgede sosyal medya platformlarına erişim yasağının kaldırılmasına rağmen yüksek hızlı internet üzerindeki kısıtlamalar devam ediyor.

Bölgedeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından bu kararın verildiğini açıklayan Cammu Keşmir yönetimi, düşük hızlı 2G kullanımının ise devam edeceğini açıkladı.

Bölge yönetimi, Cammu Keşmir'in çeşitli kesimlerinde kamusal alanlarda internete erişimin sağlandığı dokunmatik ekrana sahip bilgisayarların hizmet vermeyi sürdüreceğini de bildirdi.

Çok sayıda Cammu Keşmirli, Hint hükümetinin aylardır süren internet kısıtlamalarına VPN (özel sanal ağ) kullanarak karşı koymaya çalışıyordu.

Cammu Keşmir'de, 25 Ocak'ta düşük hızlı 2G mobil bağlantı kısmi olarak hizmet vermeye başlamış, sosyal medyaya erişim yasağı devam etmişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.





Kaynak: AA