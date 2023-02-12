Cammy Ballantyne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Ballantyne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Ballantyne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Ballantyne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Ballantyne 22 Nisan 2000 tarihinde Armadale şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron F Ballantyne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Ballantyne Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cammy Ballantyne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cammy Ballantyne'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Cammy Ballantyne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Ballantyne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Ballantyne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Ballantyne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Johnstone FC U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2018 yılında St. Johnst. B

11 Ekim 2018 yılında BSC Glasgow

1 Mayıs 2019 yılında St. Johnst. B

10 Eylül 2019 yılında Montrose

22 Nisan 2020 yılında St. Johnst. B

1 Temmuz 2020 yılında St. Johnstone

14 Eylül 2020 yılında Montrose

12 Mayıs 2021 yılında St. Johnstone

29 Eylül 2021 yılında Montrose

11 Mayıs 2022 yılında St. Johnstone

23 Eylül 2022 yılında Montrose

3 Ocak 2023 yılında St. Johnstone

Cammy Ballantyne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Ballantyne şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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