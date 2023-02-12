Cammy Gill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Gill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Gill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Gill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Gill 7 Nisan 1998 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron Gill şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Gill Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cammy Gill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cammy Gill'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cammy Gill Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Gill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Gill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Gill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2014 yılında Dunfermline U20

20 Ocak 2017 yılında Arbroath

7 Mart 2017 yılında Dunfermline U20

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2021 yılında Cowdenbeath FC

1 Temmuz 2022 yılında Arbroath

Cammy Gill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Gill şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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