Cammy Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Kerr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Kerr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Kerr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Kerr 10 Eylül 1995 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron Kerr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Kerr Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Cammy Kerr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Cammy Kerr'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cammy Kerr Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Kerr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Kerr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Kerr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dundee FC U20

1 Temmuz 2014 yılında Dundee FC

6 Kasım 2014 yılında Peterhead FC

5 Mayıs 2015 yılında Dundee FC

21 Ağu 2015 yılında Peterhead FC

25 Aralık 2015 yılında Dundee FC

Cammy Kerr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Kerr şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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