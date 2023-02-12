Cammy Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Mackay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Mackay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Mackay 9 Aralık 1996 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron Mackay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Mackay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cammy Mackay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Cammy Mackay'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cammy Mackay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Mackay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Mackay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Mackay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Inverness U20

19 Aralık 2013 yılında Clachnacuddin

1 Mayıs 2014 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2016 yılında Inverness Cal.

13 Ağu 2016 yılında Elgin City

9 Eylül 2016 yılında Inverness Cal.

10 Aralık 2016 yılında Elgin City

15 Mayıs 2017 yılında Inverness Cal.

13 Ekim 2017 yılında Brora Rangers

10 Kasım 2017 yılında Inverness Cal.

27 Temmuz 2018 yılında Brora Rangers

24 Ağu 2018 yılında Inverness Cal.

29 Ağu 2018 yılında Rothes

1 Ocak 2019 yılında Inverness Cal.

Cammy Mackay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Mackay şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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