Cammy Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Smith 24 Ağu 1995 tarihinde Balmedie şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Smith Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cammy Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cammy Smith'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cammy Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cammysmith_01

Cammy Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aberdeen FC U20

1 Kasım 2012 yılında Aberdeen FC

13 Temmuz 2016 yılında Dundee United

8 Ocak 2017 yılında Aberdeen FC

26 Ocak 2017 yılında St. Mirren

15 Mayıs 2017 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2017 yılında St. Mirren

10 Ocak 2019 yılında Dundee United

3 Şubat 2020 yılında Dundalk FC

1 Mayıs 2020 yılında Dundee United

22 Ekim 2020 yılında Ayr United

31 Ocak 2021 yılında Dundee United

1 Şubat 2021 yılında Ayr United

1 Nisan 2021 yılında Indy Eleven

23 Temmuz 2021 yılında Partick Thistle

Cammy Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Smith şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cammy Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dyce Boys Club (bis er 9 war, dann Aberdeen).

İskoçya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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