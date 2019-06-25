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Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz'a bağlı Müsellim köyünde Kamil Aksu'ya ait inek girdiği tarlada çamura saplandı. Bacakları çamura gömülen ineği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, çamura saplanan ineği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu iş makinesiyle kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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