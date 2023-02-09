Camutanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camutanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camutanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camutanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camutanga 27 Eylül 1993 tarihinde Camutanga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cleidson Andrade de Souza Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camutanga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Camutanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Camutanga'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camutanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Camutanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camutanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camutanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2018 yılında Santa Rita

8 Ocak 2018 yılında Náutico

30 Ekim 2019 yılında Santa Rita

25 Aralık 2019 yılında Náutico

18 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Camutanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camutanga şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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