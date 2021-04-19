330 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 59. Çanakkale'nin ise 4. büyük enerji santraline sahip olan Odaş Enerji bağlı ortağı Çan2 Termik A.Ş. halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru ile yatırımcıları heyecanlandıran Çan2 Termik hakkında, Çan 2 Termik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Çan 2 Termik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Şirketin daha önce yaptığı bildirimlere göre halka arza Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım şirketleri Eş Lider olarak görev alacak. 21 - 22 Nisan Talep Toplama tarihi Halka arz Fiyatı Fiyat 3.90 ₺ olarak belirlenmiş durumda.

Halka arza katılım için yatırım hesabı olması veya aracı kurumlarda hesap açtırmanız yeterli. Talep toplama tarihlerinde halka arz başvurusunda bulunmanız durumunda halka arza katılabilirsiniz.

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. İlk etapta oransal dağıtım yöntemi kullanılacağının belirtilmesi üzerine kafalar karışmıştı. Ancak daha sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı ifade edildi.

​​​​​​​ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL‘lik arz gerçekleştirilecek.

Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.

%50’sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL’lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ BORSA KODU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali CANTE Hisse kodu ile talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak netleşti.

CANTE Hissesinin halka arzına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım tarafından aracılık edilecek.

KOD: #CANTE

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ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde, Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL‘lik arz gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre şirket halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkmasını hedefliyor. Şirket’in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğin ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket’in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

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