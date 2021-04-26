Türkiye'nin 59, Çanakkale'nin ise en büyük 4. termik santrali olarak bililnen Çan ilçesinde kurulu Çan 2 Termik Santral, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından halka arz edildi. 330 MWe kurulu gücü ile faaliyet gösteren Çan 2 Termik Santral'in halka arzında talep toplamanın tamamlanmasının ardından yatırımcıların merak ettiği Çan 2 Termik halka arz sonuçları | Çan 2 Termik ne zaman borsada işlem görecek? sorularının cevabı haberimizde...

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ SONUÇLARI

21 - 22 Nisan tarihleri arasında talep toplayan Çan 2 Termik Santral halka arzının talep toplama sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 73 - 74 LOT (288,60 - TL) dağıtım gerçekleştirildi.

ÇAN 2 TERMİK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

#CANTE kodu ile, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen Çan 2 Termik halka arzının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Ekonomi uzmanları, Çan 2 Termik Santral'in Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihi, 28 - 29 Nisan 2021 olarak tahmin ediyor.

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Şirketin daha önce yaptığı bildirimlere göre halka arza Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım şirketleri Eş Lider olarak görev alacak. 21 - 22 Nisan Talep Toplama tarihi Halka arz Fiyatı Fiyat 3.90 ₺ olarak belirlenmiş durumda.

Halka arza katılım için yatırım hesabı olması veya aracı kurumlarda hesap açtırmanız yeterli. Talep toplama tarihlerinde halka arz başvurusunda bulunmanız durumunda halka arza katılabilirsiniz.

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. İlk etapta oransal dağıtım yöntemi kullanılacağının belirtilmesi üzerine kafalar karışmıştı. Ancak daha sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı ifade edildi.

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL‘lik arz gerçekleştirilecek.

Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.

%50’sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL’lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

ÇAN 2 TERMİK HALKA ARZ BORSA KODU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali CANTE Hisse kodu ile talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak netleşti.

CANTE Hissesinin halka arzına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım tarafından aracılık edilecek.

KOD: #CANTE

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

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