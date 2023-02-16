Can Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Aksoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Aksoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Aksoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Aksoy 10 Nisan 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Aksoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Can Aksoy, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Can Aksoy'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Can Aksoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/canaksoy4_/

Can Aksoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Aksoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Can Aksoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Aksoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2015 yılında Sarıyer Alt

21 Şubat 2020 yılında Kasımpaşa U19

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Can Aksoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Aksoy şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Celiktepe

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.