Can Ataklı bile dayanamayıp İBB'yi eleştirdi: Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlar gündemdeki yerini korurken bu kez de metrolardaki yürüyen merdivenlerde arızalar yaşanmaya başladı. Bu konuya köşe yazısında dikkat çeken Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, çarpıcı ifadeler kullandı. Ataklı metro yönetimine çağrıda bulunurken arızaların yaşandığı yerlere de yazısında yer verdi.

Can Ataklı yazında "Bunu yazmak gerek" başlığını kullanarak şu ifadeleri kullandı:

"Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor.

İstanbul’daki metroların yürüyen merdiven ve yollarında son zamanlarda çok sık arızalarla karşılaşıyorum.

Eski dönemde de zaman zaman bunları görüyordum ama şimdi sayı pek arttı.

Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor.

Hatta öyle ki “Bunları tasarruf amacıyla mı yapıyorlar yoksa?” diye bile geçirdim içimden.

Örneğin metro ile metrobüsün kesiştiği en büyük istasyon olan Gayrettepe-Zincirlikuyu arasındaki bazı yollar ve yürüyen merdivenler neredeyse 5 gündür çalışmıyor.

Nisbetiye durağında çalışmıyor.

Taksim ve Şişhane istasyonunda da çalışmayan yerler var.

Bu arada en büyük sıkıntı, yukarı doğru hareket eden merdivenlerin çalışmaması.

Metro inişleri çok dik biliyorsunuz ve merdiven çalışmıyorsa, yukarı çıkmak çok zor.

Oysa bu yürüyen merdivenler çift taraflı çalışır.

Yani isterseniz aşağı isterseniz yukarı hareket eder.

Ama nedense yukarı çıkışlar arızalandığında iniş merdivenini terse çevirmeyi akıl edemiyorlar.

Önceki belediye döneminde bunu yine yazmıştım.

Sonra aramışlardı ve “Haklısınız bundan böyle bunu yaparız” demişlerdi, ancak yapmamışlardı.

Bugünkü metro yönetimine de aynı çağrıyı yapıyorum."

Can Ataklı, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! İsmini ilk kez duyacaksınız: İlhan Kesici

Fatih Altaylı, Can Ataklı'ya cevap veren İBB Sözcüsü Murat Ongun'un üslubunu eleştirdi: Doğru düzgün kibar bir yanıt veremiyor musunuz? Bu mudur adabınız?

Can Ataklı'nın İSPARK yazısına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap geldi

Can Ataklı İSPARK'ın zararını söyledi, vahim durumu açıkladı: Konkordato ilan edilirse İBB'nin elinden çıkacak

Rizelilerden Can Ataklı'ya 'Haddini bil' protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

Gazeteci Can Ataklı önerdi: Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın!