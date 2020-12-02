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  3. Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını savundu: ''Yollu diye düşünmüştür!''

Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını savundu: ''Yollu diye düşünmüştür!''

TELE1 kanalında yaptığı konuşması ile gündeme bomba gibi düşen Gazeteci Can Ataklı, CHP son zamanlarda gerçekleşen taciz olaylarıyla ilgili skandal açıklamalar yaptı. Ataklı'nın "Kadın yollu diye düşünmüş olabilir." sözleri ise sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı.

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02 Aralık 2020 Çarşamba 15:26
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