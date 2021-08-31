Can Ataklı İSPARK'ın zararını söyledi, vahim durumu açıkladı: Konkordato ilan edilirse İBB'nin elinden çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İSPARK'ın zararı günden güne artıyor. Bu konu hakkında Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İSPARK yöneticileri ile sohbet ettiğini anlatan Can Ataklı, kurumun ciddi bir zarar içerisinde olduğunu ifade etti.

Can Ataklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

" Anladığım kadarıyla hiç beklenmedik anda İSPARK’ın konkordato ilan etmesi istenebilir ki; bu da kurumun İBB’nin elinden çıkması anlamına geliyor. Otopark işletmeciliği eğer iyi yapılırsa çok ciddi bir gelir kaynağı.

Kapalı otoparklar için elbette belli bir maliyet söz konusu ama açık otoparklar ve özellikle cadde boyu park alanları neredeyse sıfır maliyetli.

Sadece buralarda görevli kişilerin maaş ve diğer ödemeleri var.

İBB’nin yeni yönetimi İSPARK’ı AKP’den devralırken toplam zarar 37 milyon liraymış.

Geçen yıl bu zarar 87 milyon liraya yükselmiş.

Bu yılın ilk altı aylık zararı ise 115 milyonu bulmuş ki, bu gidişle yıl sonu zararı 200 milyonu geçecek. Bu zararları görünce hayretler içinde kaldım."