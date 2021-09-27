Can Ataklı, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! İsmini ilk kez duyacaksınız: İlhan Kesici

Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak olan seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken Millet İttifakı cephesinde çok sayıda adayın adı geçiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adı geçerken gazeteci Can Ataklı ismi hiç gündeme gelmeyen İlhan Kesici'nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday olacağını iddia etti.

Ataklı, Korkusuz Gazetesinde bugün yayımlanan yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici. Adı bugüne kadar pek çok kez anıldı.

Öne sürülen belediye başkanlarını veya parti başkanlarını beğenmeyenler “Seçimi kazanmak için her kesimden oy alabilecek biri bulunmalı, bu tanıma en çok uyan isimlerden biri İlhan Kesici” dedi hep.

Aslına bakarsanız benim de aklımdan kim bilir kaç kere geçmiştir İlhan Kesici’nin adı.

Ancak muhalefet de cumhurbaşkanlığı hayaline kapıldığı için bir süre sağlıklı düşünemedi.

Hep cumhurbaşkanlığını kazanmaları halinde her şeyin hallolacağını sandılar.

Oysa öyle değil işte.

Muhalefet partileri zaman geçtikçe bana göre şunu gördü; “Evet birini aday gösterelim, ama sonra onu ne yapacağız?”

Vatandaş da bana göre sağlıklı düşünmüyor. Herkes sadece cumhurbaşkanlığını ele alıyor ve kendince bir aday bularak “En iyisi bu” diyor.

Yok İmamoğlu, yok Yavaş, yok Gül.

Seçilecek kişi kimin cumhurbaşkanı olacak kimsenin umurunda değil.

Demokrasiye, hukuk düzenine dönülmeden bir kişinin seçilmesinin hiçbir anlamı yok.

Şimdi gözlediğim kadarıyla muhalefet “birlik ve beraberlik ruhu içinde” bir çıkış noktası buldu.

Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki “kilit cumhurbaşkanı adayı” İlhan Kesici olacak."

Kaynak: Bölge Gündem, Korkusuz Gazetesi.