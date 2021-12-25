Can Ataklı, Seyhan Soylu'ya saray lokumu yolladı! Canlı yayında lokumu yiyen Sisi, Ataklı'ya seslendi: Lafı bana çakıyorsun ama...

Döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından, Al Sana Haber programının moderatörü Sisi lakaplı Seyhan Soylu canlı yayında dolar yakmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

ATAKLI, SEYHAN SOYLU'YU HEDEF ALMIŞTI

Daha sonra ise gazeteci Can Ataklı, kanaldaki programında Seyhan Soylu'yu eleştirerek," Seyhan Soylu az önce yayında dedi ya Cumhurbaşkanı ters köşe yapar falan diye. Nah yapar. Şimdi öyle konuşmak kolay da öyle değil o iş. Şu an da birtakım kişiler halay çekiyor olabilirler. Ekranlarda zafer çığlıkları atabilirler. Ama yine söylüyorum politika yanlış. " ifadelerini kullanmıştı.

"EYLEM İÇİN DOLAR YAKTIM"

Seyhan Soylu bunun üzerine programında yaptığı açıklamada Can Ataklı'ya şu sözlerle yanıt vermişti:

"Zannediliyor ki muhalefet, 'Erken seçim olsa, tuş yapacağız' diyor. Biz de dedik ki tuş falan olmaz buradan. Bir şey çıkmaz, yanlış stratejiler oluyor. Böyle de önüne gelen çakmakla da olmuyor. Hayatım boyunda sarayda soytarılık yapmadım. Ben Atatürk'ün makamında kim oturursa otursun biz ona her zaman saygı duyarız. Onu da korumla hükümlüyüz. Dolara da millet, evini, arabasını vs. satıp yatırmasından dolayı da müzdarip oldum. Eylem için dolar yaktım. Çok ilgilenmemek lazım doların kalkıp inmesine. Bence sizin yaşınızdaki bir adamın libidosunun yükselmesini anlatması lazım. "

CAN ATAKLI, SARAY LOKUMU YOLLADI

Can Ataklı çarpıcı bir harekette bulunarak Seyhan Soylu'ya Saray lokumu yolladı. Ataklı, yolladığı lokumun üzerine yazdığı notta," Dün çok dedikodumu yaptın. Ağzın tatlansın. Lokum ikram ediyorum. Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Yalakalık yaparken ağzın yapışmış. Sana saray lokumu yolluyorum. Dolar düştü ama haftaya artacak. Hiç merek etme." ifadelerini kullandı.

SEYHAN SOYLU:" BENİ UNUTMA OLUR MU?"

Ataklı gönderdiği lokumu canlı yayında yiyen Seyhan Soylu, şunları söyledi:

" Can Ataklı lafı bana çakıyorsun ama eğer beyefendi bir talimat verse Erdoğan Demirören'e 'Alın şu adamı, Hürriyet'in, Star'ın başına alın' dese. Beni burada unutma olur mu? Anlaşırız. Can bizim ağabeyimizdir. "