Can Ataklı'dan İmamoğluna olay sözler! "Senin cumhurbaşkanlığı hayalin bitti, koruyabilirsen İBB başkanlığını koru"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelen eleştiriler sonrası yaptığı açıklamalarda 'vız gelir tırıs gider' sözlerini söylemişti. CHPli seçmene yaptığı bu açıklama kendisini destekleyenler tarafından tepkilere neden oldu. Gazeteci Can Ataklı'da İmamoğlu'nun bu davranışına ateş püskürerek bu davranışının kibir ve tepeden bakma olarak nitelendirdi.

"BALON PATLADI"

Yaşanan son olay sonrası İmamoğlu için, "Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Belki de İstanbul'a bundan sonra bir çivi bile çakılmadığının ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler. Ben iki kez söyledim yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'a bir şey yapılmadı ki." diyerek İmamoğlu'nun hiçbir şansının kalmadığını söyledi.

Can Ataklı İmamoğlu için, seçildiği günden beri bir diz hata yaptığını söyleyerek CHPli seçmeninin bunu görmezden geldiğin söyleyerek "İstanbul'a kar yağdı. Kardeşim adam yalan söyledi. İstanbul Belediye Başkanının bu kadar egosunun şişmesinin nedeni budur." dedi.