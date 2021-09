Can Ataklı'nın İSPARK yazısına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap geldi Gazeteci Can Ataklı'nın İSPARK'ın zarar ettiği ve konkordato ilan edeceği iddialarına ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun," Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır.2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. " dedi.

