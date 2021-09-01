Can Ataklı'nın İSPARK yazısına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap geldi

Korkusuz yazarı Can Ataklı kaleme aldığı köşe yazısında İSPARK yöneticileri ile sohbet ettiğini belirterek bu kişilerden edindiği bilgilere göre kurumun ciddi bir zarar içerisinde olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Ataklı yazısında İSPARK hakkında," Anladığım kadarıyla hiç beklenmedik anda İSPARK’ın konkordato ilan etmesi istenebilir ki; bu da kurumun İBB’nin elinden çıkması anlamına geliyor. Otopark işletmeciliği eğer iyi yapılırsa çok ciddi bir gelir kaynağı." diye yazmıştı.

MURAT ONGUN: PANDEMİYE RAĞMEN KARA GEÇECEKTİR

Bu yazının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Murat Ongun," İSPARK’ın 2019’da zararı 42.9 Milyon TL’dir. 2020 yılında pandemiye rağmen zarar miktarı 6.8 Milyon TL’ye gerilemiştir. 2021 yılı sonunda da kâr hedeflenmektedir. Otopark kapasitesi de 97 binden 117 bin 534’e çıkmıştır." bilgisini de paylaştı.

Can Ataklı İSPARK'ın zararını söyledi, vahim durumu açıkladı: Konkordato ilan edilirse İBB'nin elinden çıkacak