Can Aydoğmuş kimdir? 36 yaşındaki ünlü astrolog Can Aydoğmuş yılın son gününde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olarak yeni yılda burçları nasıl sürprizlerin beklediğini nelerin yaşanacağına dair tahminlerini izleyici ile paylaştı. Peki Can Aydoğmuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?

CAN AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Can Aydoğmuş doğum tarihi : 29 Ekim 1984

Can Aydoğmuş kaç yaşında : 36 yaşında

Can Aydoğmuş nereli : İstanbul doğumlu

Can Aydoğmuş mesleği ne : Astrolog, Köşe yazarı

Can Aydoğmuş burcu ne : Akrep

Can Aydoğmuş İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul Prestij Koleji’nde tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere’de Egerton Rothesay School’da devam etti. Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyim­ler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 11 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başladı.

25 yıllık kişisel gelişim sürecinde İngiltere, İtal­ya, Almanya, Amerika ve Türkiye’de organizasyo­nel konstelasyon, kurumsal farkındalık, regresyon, hipnoterapi, NLP, lucid rüya, düşünce gücü, Vedik Astroloji ve bilinçaltı gibi konularda eğitimler aldı. Bu süreçte dünyanın en ünlü eğitmenlerinin asis­tanlığını, temsilciliğini ve etkinlik organizatörlüğü­nü yaptı. IACT Türkiye başkanlığını üstlendi.

Bir dönem Cnn Türk bünyesinde ve halen hürriyet.com.tr’de köşe yazarlığı yapan Aydoğmuş, bugünlerde motivasyonel konuşmacı olarak davet edildiği kurumsal şirketlere seminerler veriyor.

Instagram’da mavi tik sahibi 700 bin takipçili @canyaziyor hesabı, ayrıca çok sayıda aboneli Facebook, Twitter ve Youtube kanallarıyla Türkiye’nin sevilen influencer isimlerin­den biri haline gelen Aydoğmuş, binlerce kişi tarafından izlen­meye, ayrıca hayvan hakları savunucusu ve kedi sevdalısı bir pati âşığı olarak aktif biçimde çalışmaya devam ediyor.

Küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybedip sokak­ta kalmasının ardından, ciddi zorlukları aşıp karanlıktan ay­dınlığa geçmeyi başaran Can Aydoğmuş, kendisini insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendirmek adına paylaşımlar yapan bir yazar, blogger, vlogger ve influencer olarak tanımlıyor.

Mevlânâ’nın Kedisi romanı, yazarın daha önce Doğan Novus’tan çıkan Aşka Yürü ve Şifanın Eli, Doğan Egmont Çocuk Kitapları’ndan çıkan Konuşan Kedi Matu ve yayınevi­mizden çıkan Düşle İnan Yaşa ve Ruh Eşin Nerede? kitaplarıyla birlikte yayımlanan altıncı kitabıdır.

Ödülleri:

2017 Altın Kelebek Ödülleri –

En iyi Youtuber/Instagrammer adaylığı

2017 Altın Rehber TV Yılın En’leri –

(Düşle İnan Yaşa kitabı ile) En İyi Kişisel Gelişim Kitabı ödülü

2017 Moon Life Oscars (Moon Life Dergisi Ödülleri) –

En İyi Kişisel Gelişim Yazarı ödülü

2018 İnternet Medyası Yılın En İyileri –

Yılın Kişisel Gelişim Uzmanı ödülü

2018 Uluslararası Mevlânâ Barış Ödülleri –

Yılın En İyi Yazarı ödülü