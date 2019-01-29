Çan Belediyesi 7. Satranç Turnuvası başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Okul Öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuva 4 gün sürecek. Turnuva sonunda birinciler 1.000 TL, ikinciler 500 TL, üçüncüler ise 250 TL'lik hediye çekiyle ödüllendirilecek. Madalya ve kupaları takdim edilecek.

Satrancın, bir zihin sporu olmakla beraber, asil bir oyun olduğunu vurgulayan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, " Satranç, bir zihin sporu olmakla beraber, asil bir oyundur. Doğru karar verebilmek adına, stratejik düşünmeyi gerektiren ayrıcalıklı bir spor dalıdır. Bu sebeple satranca olan ilgi büyük. Bu anlamda özellikle küçük yaşlarına rağmen, bu spora gönül veren çocuklarımızı ayrıca kutluyorum. Onlara destek olan anne ve babalarına da teşekkür ediyorum. Çan Belediyesi olarak biz, her sosyal projemizi geleneksel hale getirdik, bu çok önemli ve anlamlı. Çan Belediyesi var olduğu sürece, bu tür etkinlikler devam edecektir, üstelik biz olsak da olmasak da, çünkü iyiden geriye dönmek zordur, eğer siz çıtayı yükseltirseniz bir daha kimse onu aşağıya indiremez. Bu da Çan için, çocuklar için, gelecek için büyük bir kazanım. Onun için biz bu gibi faaliyetlerimize ayrıca önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA