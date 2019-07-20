Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Çanakkale Çan Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi yapılan yağlı pehlivan güreşlerinde final güreşlerinde rakibi Tanju Gemici'yi yenen Ali Gürbüz Çan güreşlerinde başpehlivan oldu.

Çan Hacılar altı mevkiinde Çan Belediyesi güreş sahasında yapılan müsabakalara 300 pehlivan katıldı. 33 güreşçinin başpehlivanlık için mücadele ettiği güreşlerde yarı finalde 2019 Kırkpınar başpehlivanı rakibi Orhan Okur'u yenen Tanju Gemici final güreşlerinde Ali Gürbüz ile eşleşti. Final müsabakalarında rakibi Tanju Gemici'yi yenen Ali Gürbüz Çan Belediyesi Güreşlerinde Başpehlivan oldu. Güreşlerde Ali Gürbüz Başpehlivan olurken, Tanju Gemici ikinci, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren üçüncülüğü paylaştılar. Bu yıl görkemli bir açılış ile başpehlivanlık müsabakalarına giren başpehlivanlar Türk bayrağı ile sahada tur atarak finale geçtiler. Geçen yıl 61 bin TL'ye ağalığı alan iş adamı Yakup Köse, 2020 yılı ağalığı içinde vatandaşların ve Belediye Başkanı Bülent Öz'ün isteği ile tekrar 2020 Çan Belediyesi Güreş ağası oldu. Güreş ağası İş adamı Yakup Köse, "Bana verilen bu görev ile Çan İlçemizi Güreş yönünden en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Belediye Başkanlığı dönemim de bu yıl ilkini yaptığımız Çan Belediyesi Güreşlerini Kırkpınar güreşleriyle eş değerde yapmak için çalışacağız. Bu yıl ücretsiz olarak yaptığımız güreşlerimize Türkiye'nin her bölgesinden pehlivanlarımız katıldı. Pehlivanlarımız Ata sporuna yakışır şekilde centilmenlik içerisinde güreşlerini tamamladılar. Bizlerde görevde olduğumuz süre içerisinde ata sporumuz olan bu güreşlerimizi Çan Belediyesi olarak Çanlılar ile geleceğe taşıyacağız" dedi.

Güreşlere CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çevre ilçe Belediye Başkanları, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, Ak Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Aslan, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP ilçe Başkanı Atilla Erbil, STK Başkan ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA