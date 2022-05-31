Çan Belediyesi hangi partiden? Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bülent Öz biyografisi ve siyasi hayatı

Alınan bilgilere göre Çan Cumhuriyet Başsavcılığı E.Ö. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyen ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddia edince soruşturma başlatıldı. Söz konusu olay sonrası Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve 2 belediye çalışanı ile bir firma yetkisi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar belediyenin hangi parti tarafından yönetildiğini araştırmaya başladılar. Peki Çan Belediyesi hangi partiden? Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar ve Bülent Öz'ün biyografisi ve siyasi hayatı haberimizde...

ÇAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Çan Belediyesi, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimin sonucunda yüzde 50,65 oranında oy alan CHP'li Bülent Öz tarafından yönetilmektedir. Öz, seçimde 10 bin 97 oy almıştır.

ÇAN BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BÜLENT ÖZ BİYOGRAFİSİ VE SİYASİ HAYATI

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz; 8 Ekim 1972 tarihinde Nurduran Hanım ve Hasan Bey’in çocuğu olarak Çanakkale’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çan Atatürk İlkokulu ve Çan Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin de eğitim almış, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmiştir.

Bülent Öz, Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliğini, ardından 4 dönem boyunca Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığını sürdürdü. Özel sektörde ticari şirket yöneticiliği yaptı. Yerel gazetelerde yazdığı yazılar sayesinde toplumla bilgi birikimini paylaştı.

Çan’da Halk Gazetesi adıyla ilk yerel gazeteyi çıkaran Babası Hasan ÖZ, Çan’da TRT’nin, Cumhuriyet ve Günaydın gazetelerinin ilk muhabirliğini yaptı. Baba Hasan Öz; Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığını, İl Genel Meclis Üyeliğini yürütmüş ve bu görevi esnasında 1974 yılı yerel seçimlerinde, 27 yıl aradan sonra, Çan’da CHP’nin belediye seçimlerini kazanmasında önemli rol üstlenmiştir.

Annesi Nurduran Öz ise yıllarca Çan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyesi olarak çalışmış, 1980 öncesi ve sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’ne atfen yazdığı makale ve şiirleri kitaplaştırmıştır ve iki eser ortaya çıkarmıştır. “Öz’den Söze” kitabı basılmış ve şiir dostlarıyla paylaşılmıştır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Bülent Öz, 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Genel Seçimlerinde 2. sıra adayı olarak girdiği seçimde Çanakkale Milletvekili seçilmiştir.

25. ve 26. Dönemlerde Çanakkale Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Bülent Öz, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi olmuş, TBMM Dilekçe Komisyonu üyeliği yapmıştır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimine Çan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olarak katılan Bülent Öz, belediye başkanı olarak seçilmiştir. 50 yaşındaki Bülent Öz, Şebnem Öz ile evli olup İlke isimli kızı ve Ata Arın isimli oğlu vardır.