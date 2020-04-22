Çan Belediyesi'nde asansörlerin tuşlarına kürdanla basılıyor

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi hizmet binasında vatandaşlar bindikleri asansörün tuşlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında kürdanla basmaya başladı.

Çan ilçesinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulmaya devam edilirken, ilçenin belediye binasında da yeni bir uygulama başlatıldı. Çan Belediyesi hizmet binasındaki asansörlerde başlatılan uygulamada, asansöre binenler, tuşlarak kürdanla basıyor. Asansörü kullanmak isteyen vatandaşlar, ellerine aldıkları tek kullanımlık kürdanla hiçbir yere temas etmeden kat düğmesine basıyor. Halk sağlığının korunması ve virüsün yayılımını yavaşlatmak adına başlatılan uygulama ilçede vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Belediye yetkilileri, bu uygulamayla koronavirüs yayılımının engellemeye çalışıyor.

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Kaynak: DHA