Çan belediyesinden Türk halk müziği konseri

Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı kutlamaları etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Çan Belediyesi öncülüğünde konser düzenledi.

Çan Atatürk Şehir Merkezi'nde düzenlenen Türk halk müziği konserine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP İl Genel Meclis üyesi Erdal Güler, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda müzik sever katıldı. Koro Şefi İftihar Vanlı yönetiminde Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendiren koro zaman zaman hüzünlü zaman zaman da neşeli eserlere yer vererek dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Müzik severler, koronun seslendirdiği eserlere de eşlik ederek, hareketli eserlerde oyun oynamaktan kendilerini alamadı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, konser sonunda Şef İftihar Vanlı, Koro Başkanı ve konser sunucusuna çiçek taktim etti. Başkan Öz, "Çan'ımızın kurtuluş etkinlikleri vesilesiyle Çanakkale Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bizlerleydi. Bizlere çok keyifli bir gece yaşattı. Siz değerli hemşehrilerimin de bizleri bu gecede yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA