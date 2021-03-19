Can Bonomo ve Öykü Karayel heyecanla Roman'ı bekliyor! Baba olmak için gün sayan şarkıcı Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyasında paylaşarak, "Biz yürüyüşçüyüz" ifadelerini kullandı

1 10 Evliliklerinin 4. yılına giren Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.