Can Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaçtır? Sevgilisi kim? Can Bozdoğan biyografisi

Can Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaçtır? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. işte Can Bozdoğan ile ilgili bilgiler... CAN BOZDOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 20 yaşında olan Can Bozdoğan, Almanya’nın Köln Şehri’nde doğmuştur. Nereli olduğu bilinmeyen Bozdoğan, orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. Schalke 04'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. FUTBOL KARİYERİ Futbol kariyerine doğup büyüdüğü Almanya’da Köln takımı alt yapısında başlamıştır. 2019 sezonuna kadar Köln takımının tüm alt kategorilerinde forma giymiş ve Schalke 04 takımına 700 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında transferi gerçekleşmiştir. MİLLİ TAKIM KARİYERİ Bozdoğan, alt kategorilerde Almanya milli takımını tercih etti ve U15, U16, U17, U18 ve U20 yaş kategorilerinde toplamda 18 maçta forma giydi ve bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist üretti. SEVGİLİSİ KİM? Can Bozdoğan'ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir. BOYU KAÇTIR? Kilosu bilinmeyen Can Bozdoğan'ın boyu ise 1.75 cm’dir. nerelikaç yaşında