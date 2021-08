Halk TV sunucusu Can Coşkun, 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Coşkun, merak konusu oldu. Peki Can Coşkun kimdir? | Can Coşkun neden saldırıya uğradı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

CAN COŞKUN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Can Coşkun, Halk TV'de Hafta içi her gün 13-16 Haber Masası programını sunmaktadır. Aynı zamanda her Salı ekrana gelen 20-01 Kayda Geçsin programının sunucusudur.

2017 yılında Mersin’de dünya evine girmiştir.

CAN COŞKUN NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Didim Altınkum 17.Yazarlar Festivali'nde okurlarıyla buluşan Halk TV sunucusu Can Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı’nda 3 kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

Uçaktan inerken birini sıra konusunda beklenmesi yönündeki anonsu dinlemeyip yolu tıkadığı için birkaç kadınla birlikte uyardığını belirten Coşkun körükten çıkınca takip edildiğini ve bagaja giden yolda arkadan gelerek saldırdıklarını söyledi.

CAN COŞKUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Paylaşımında sağlık durumuna da değinen Coşkun, iyi olduğunu ve saldırganlardan şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Can Coşkun saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Az önce İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten birkaç dakika sonra 3 kişinin saldırısına uğradım. Karakoldayım, şikayetçi oluyorum. İyiyim.

Uçaktan inerken biri, sıra konusunda beklenmesi yönündeki anonsu dinlemeyip yolu tıkadığı için birkaç kadınla birlikte kendisini uyardık. "Bakın bizde de valiz yok, sıramızı bekliyoruz" diye. Körükten çıkınca takip etmişler. Bagaja giden yolda arkadan gelip saldırdılar.

Bir de ben diğer yolcuların uyarılarına tepki vermediklerini görünce kendilerini turist zannederek İngilizce uyardım. "Stay back, step by step" dedim. Meğer Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıymış. Sadece bu sebeple arkamdan koşarak yetişip topluca saldırmalarını garip buluyorum

Karakol işlemleri sona erdi. Saldırganlar, "Önce bize küfretti sonra da ameliyatlı koluma vurdu" şeklinde ifade vermişler. Güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanları anlaşıldı. Şikayetçi oldum. İfadenin ardından bırakıldılar. Arayan soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim."