Can Coskun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Coskun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Coskun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Coskun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Coskun 26 Mart 1998 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Can Beklan Coskun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Coskun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Can Coskun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Can Coskun'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Can Coskun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Coskun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Can Coskun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Coskun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2013 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2015 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2016 yılında D. Dresden U19

26 Temmuz 2017 yılında Berliner AK

27 Ağu 2018 yılında W. Burghausen

23 Ocak 2019 yılında Gr. Fürth II

24 Ocak 2020 yılında FSV Zwickau

Can Coskun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Coskun şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Can Coskun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hertha BSC (-2012), FC Hansa Rostock (2012-2016), Dynamo Dresden (2016-2017)

Türkiye U21 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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