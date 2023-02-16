Can Coskun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Coskun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Can Coskun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Can Coskun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Can Coskun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Coskun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Coskun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Coskun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Coskun 26 Mart 1998 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Can Beklan Coskun şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Coskun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Can Coskun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Can Coskun'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Can Coskunboyu ve yaşı kaç

Can Coskun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Coskun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Can Coskun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Coskun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2013 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2015 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2016 yılında D. Dresden U19

26 Temmuz 2017 yılında Berliner AK

27 Ağu 2018 yılında W. Burghausen

23 Ocak 2019 yılında Gr. Fürth II

24 Ocak 2020 yılında FSV Zwickau

Can Coskun kimdir

Can Coskun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Coskun şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hertha BSC (-2012), FC Hansa Rostock (2012-2016), Dynamo Dresden (2016-2017)

Can Coskun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Can Coskun nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Torge Paetow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torge Paetow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Torge Paetow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torge Paetow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokdeniz Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokdeniz Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokdeniz Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokdeniz Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Leon Nubel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Nubel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leon Nubel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Nubel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!
Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!
Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları