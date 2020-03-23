Can derdi olmayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu!
Tüm dünyayı ve Türkiyeyi aylardır ablukası altına alan koronavirüs ile mücadele edildiği şu günlerde, Denizli'de yaşayan bazı vatandaşların 'evde kal' çağrısına bile uymayıp cadde ve sokakları doldurması büyük tepki topladı.
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