KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi "Can dostlarımızı unutmayalım" sloganıyla sokak hayvanlarına sahip çıkılması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, kış şartlarında sokak hayvanların korunması amacıyla herkesin kapısı veya evinin bahçesine karton kutu yada köpük koyması istendi.

Araçların çalıştırılmadan önce kaputun üstüne vurulması gerektiğini ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Kapılarımızın önüne mama ve su kapları koyalım.Mamaları ve suları sık sık tazeleyelim. Can dostlarımızı kışında unutmayalım."

Kaynak: AA