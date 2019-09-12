Can Dündar’ın villasını satın alan avukatların yargılanmasına devam edildi

MİT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'ın villasını satın aldıkları iddia edilen 4 avukatın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Atilla Tarık Çilekçi tahliye edildi.

MİT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'ın villasını yüksek bir ücretle satın aldıkları iddia edilen 4 avukatın, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Atilla Tarık Çilekçi ile tutuksuz sanıklar Sönmez Ahi, Bekir Mustafa Yılmaz ve Yılmaz'ın avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Çilekçi'nin 13. Ağır Ceza Mahkemesi'in birleştirme kararlı bir dosya gönderdiğini belirtti. Sanıktan, buna ilişkin savunma yapması istendi.

Avukatının duruşmada olmadığını belirten sanık Çilekçi, "Birleşen dosyaya ilişkin gelecek duruşma savunma yapacağım" dedi.

'Adaletinize sığınıyorum'

Savunmasına devam eden sanık Atilla Tarık Çilekçi, "34 aydır tutuklu olduğum için eşim bana boşanma davası açtı. Ailem dağıldı. Çoluk çocuğum perişan. Temmuz ayı itibariyle boşandık. Benim Bylock listemde 17 kişi olduğu tespit değerlendirme tutanağında yazılıdır. Bunların hepsinin faaliyetlerini anlattım. Haricen 17 kişinin daha ismini verdim. Bylock tespit tutanağında toplam dört buçuk ay kullanmışım. Ben bu yapı içinde en az seviyede bir kişiyim. Adaletinize sığınıyorum. Gerekirse ev hapsi ile tahliyeme karar verilmesini istiyorum" diye belirtti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Atilla Tarık Çilekçi'nin işlediği suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Atilla Tarık Çilekçi'nin suç delillerinin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresinin göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Çilekçi hakkında haftada bir karakola imza atması şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol hükmünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA