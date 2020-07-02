Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Can Feda filmi için geri sayım başladı. Çekimlerinin İstanbul ve bir çok ilde gerçekleştirildiği Can Feda filmi 2018 yılında vizyona girmesinin ardından bu aksam ATV ekranlarında yayımlanacak. Sinemaseverler tarafından bir hayli merak edilen film için ''Can Feda filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler?'' soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de sizler için konuya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik.

CAN FEDA KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Can Feda ilk çekimleri yaklaşık 1 yıl boyunca süren hazırlık çalışması ile Eskişehir'de başladı. Filmin kusursuz senaryosuna yakışacak dev bir platonun kurulduğu Eskişehir'de titiz bir çalışma sonucu çekilen filmde 2 binden fazla figüran görev aldı. Platonun son derece geniş tutulması nedeni ile çekimlerde farklı teknikler kullanılarak ortaya çok daha kusursuz sonuçlar çıkarıldı. Platoda kullanılan dekorlar içinde son teknolojik imkânlardan yararlanıldı ve birebir gerçekçi sonuçlar elde edildi.

Bilecik'te yer alan Zemzemiye köyü ise filmin Suriye'de geçen bölümlerinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Savaşta yıkıldığı görülen binalar için eski harabe binalarda gerçek yıkımlar yapılırken yine teknolojik imkanlar ile oluşturulan efektler ile de gerçekçilik en üst seviyeye taşındı. Filmin son bölümleri ise İstanbul'da yapıldı. İstanbul 3. Havalimanı inşaat sahası içerisinde gerçekleştirilen çekimlerde Orta Doğu izlenimi büyük bir başarı ile verildi. Çekimlerin büyük bir bölümü kırsal bölgede ormanlık alanda gerçekleştirildi ve ortaya bu muazzam başyapıt çıktı.

CAN FEDA OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin

Burak Özçivit

Melike İpek Yalova

CAN FEDA KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 6 Nisan 2018

Süresi: 1s 47dk

Tür: Aksiyon, Savaş filmi

Ülke Türkiye